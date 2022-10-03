الاحتلال يحرم أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم و30 معتقلا يواصلون الإضراب

حرمت إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) أهالي الأسرى من زيارة أأبنائهم، والتي كانت مقررة، اليوم الإثنين، في سجون "هداريم"، "ريمون" و"مجدو"، فيما يواصل 30 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري.

وعزلت إدارة سجون الاحتلال 28 من الأسرى المضربين في أربعة غرف في سجن "عوفر"، وفيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وقال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال هددت بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، مؤكدا أنها تحرم الأسرى المضربين من الزيارة، وتجردهم من مقتنياتهم، وتعزلهم.

ودعا نادي الأسير إلى تكثيف الإسناد الشعبي للأسرى المضربين، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وأشار إلى أن 780 معتقلا إداريا، بينهم 6 قاصرين وأسيرتان، يقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، لافتا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الحالي ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت 1365، أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

ولفت إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.‎

الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى في 3 سجون

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم التي كانت مقررة، اليوم الإثنين، في سجون "هداريم"، و"ريمون"، و"مجدو".

وأضافت الهيئة، في بيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها أن إدارة سجون الاحتلال قررت بعد "أحداث سجن ريمون"، إلغاء زيارات أهالي الأسرى، اليوم الإثنين، في تلك السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أغلقت، أمس الأحد، سجن "ريمون" بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت الشابة أسيل الطيطي، شقيقة الأسير سبع الطيطي، من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس.

المصدر: عرب 48