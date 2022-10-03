هل تلجأ لجنة الانضباط لمقاطع الفيديو في فرض العقوبات؟!

تصاعدت في الفترة الأخيرة كثير من الأحداث في ملاعب غزة التي تخضع لعمل لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم لإيقاع العقوبات حسب التجاوزات تطبيقاً للائحة الموزعة على الأندية.

وحسب ما هو متعارف عليه خلال سنوات أن لجنة الانضباط تعتمد على ما يُكتب في تقرير مراقب وحكم المباراة لإيقاع العقوبات على أصحابها دون التعامل مع مقاطع الفيديو التي تنشر بعض الأحداث أو التجاوزات وغير موجودة في تقرير مراقب المباراة.

ومنذ مطلع الموسم الحالي اختلف الحال حين وزع اتحاد الكرة لائحة الموسم الجديد على الأندية وأقر فيها أن لجنة الانضباط ستنظر إلى مقاطع الفيديو "شرط أن تكون من مصدر رسمي" لإيقاع عقوبات على من يقع في تجاوزات دون أن يتم تدوينها في تقرير مراقب أو حكم المباراة.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لضبط تجاوزات اللاعبين والمدربين وكثير من العناصر التي تحدث بعيداً عن أعين مراقب وحكم المباراة كما جرى في مباريات وسنوات سابقة لم يتم التعامل مع اعتداءات وتجاوزات اللاعبين لمجرد عدم وجودها في تقرير المراقب وحكم المباراة.

وسيعمل هذا القرار على ضبط اللاعبين داخل الملعب وشعورهم بوجود رقابة أخرى غير تقرير الحكم والمراقب "الذي قد لا يكون دقيقاً"، لتقليل التجاوزات التي تحدث داخل الملاعب.