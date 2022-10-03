 تقرير: 2587 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي 

تواصلت جرائم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيول/سبتمبر الماضي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري، (2587) انتهاكا للاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي، استشهد خلالها (19) مواطنا فلسطينيا، وجرح (436) آخرين.

وأبرز الانتهاكات استشهاد (4) مقاومين في مخيم جنين، تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، خلال محاولة اعتقال المطارد أبو رعد فتحي خازم، وإطلاق النار والقذائف اتجاه منزله.

كما استشهد الطفل ريان علي سليمان، البالغ من العمر (7) سنوات، أثناء مطاردة قوات الاحتلال لطلبة المدارس خلال عودتهم إلى منازلهم.

ووثق المركز (245) اعتداء بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، واعتقال (471) مواطنًا، فيما بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (534) اقتحاما.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (11) نشاطاً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ، وشق الطرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (106) اعتداءً آخر للمستوطنين.

واقتحم (4776) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع يسمى بـ"عيد رأس السنة العبرية"، فيما بلغت عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (27) اعتداء، وأصدر الاحتلال (13) قرار إبعاد عن أماكن السكن والمسجد الأقصى، وفق التقرير.



وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (71) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (41) منشأة.

وتعتبر محافظات نابلس ورام الله والخليل، الأكثر تعرضاً للانتهاكات "الإسرائيلية" بواقع (511، 393، 358) انتهاكاً على التوالي.