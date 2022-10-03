حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعضاءه، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ربما يكون قد نشر غواصة نووية ضخمة، تحمل أسلحة مدمرة قادرة على إحداث تسونامي نووي" وإغراق مدن ساحلية.

وذكر مصادر صحفية أن غواصة بيلغورود النووية اختفت، إذذ تعرف أيضا باسم "غواصة يوم القيامة"، وهي واحدة من أضخم الغواصات في العالم، من قاعدتها الرئيسية في القطب الشمالي.

ويدل إختفاء الغواصة على أنها قد تكون في طريقها إلى بحر كارا لاختبار القنبلة النووية التي تحملها "بوسيدون"، وفقا لمذكرة تحذير من حلف شمال الأطلسي سُربت إلى وسائل الإعلام الإيطالية في نهاية الأسبوع.

وبعث الناتو تحذيرا إلى الحلفاء بأن الغواصة قد اختفت، مشيرًا إلى أنه "لا يزال يُعتقد أن الغواصة تعمل في القطب الشمالي"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يتضح بالضبط متى تم إرسال التحذير، لكن صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية كانت قد أبلغت عن هذا التحذير لأول مرة، الأحد.