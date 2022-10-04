سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 ، براقب موقع "الرسالة" سعر الذهب مقابل الريال السعودي لكم اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، حيث استقرت أسعار الذهب في السعودية مع استمرار إغلاق سوق المعدن الأصفر العالمي.

سعر الذهب في السعودية اليوم

ويشهد سعر المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة موجة من الانخفاضات على نطاق عالم، وذلك بسبب قوة الدولار ، وهو ما يقود هذا الارتفاع من السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ودفعت هذه الموجة الذهب إلى أسوأ أداء فصلي له منذ مارس الماضي.

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سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم

كما وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم حوالي 150.59 ريال (40.08 دولار) وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بنحو 1405 ريالات (374.12 دولار) فيما بلغت سعر الأوقية 6244 ريال (1662 دولار).