سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2022 ، براقب موقع "الرسالة" سعر الذهب مقابل الريال السعودي لكم اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، حيث استقرت أسعار الذهب في السعودية مع استمرار إغلاق سوق المعدن الأصفر العالمي.

حيث يعتبر يومي السبت والأحد إجازة رسمية لسوق الذهب العالمي.

سعر الذهب في السعودية اليوم

ويشهد سعر المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة موجة من الانخفاضات على نطاق عالم، وذلك بسبب قوة الدولار ، وهو ما يقود هذا الارتفاع من السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ودفعت هذه الموجة الذهب إلى أسوأ أداء فصلي له منذ مارس الماضي.



اقرأ أيضًا .. سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

سعر الذهب اليوم في السعودية

وظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال تداولات اليوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول ثابتا عند نحو 200.78 ريال (53.44 دولار)، وهو نفس سعر أمس، بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية حوالي 175.68 ريال (46.76 دولار)، مقارنة بنفس السعر في ختام تداولات أمس.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم

كما وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم حوالي 150.59 ريال (40.08 دولار) وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بنحو 1405 ريالات (374.12 دولار) فيما بلغت سعر الأوقية 6244 ريال (1662 دولار).

اقرأ أيضًا .. أسعار الذهب بالجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022