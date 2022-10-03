سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ، يبحث الكثير من الناس في الأردن عن سعر الذهب في الأردن، وخاصة المستثمرين والتجار، بالإضافة إلى الأشخاص الذين هم على وشك الزواج من النساء والرجال.

سعر الذهب في الأردن اليوم

يرصد موقع "الرسالة" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، اليوم الاثنين، حيث اتجهت أسعار الذهب في الأردن إلى الاستقرار وسط ركود البيع.



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أسعار الذهب اليوم في الأردن

حيث بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في الأردن عند 37.89 دينار (53.44 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

كما وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند 33.16 دينار (46.76 دولار).

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سعر جرام الذهب في الأردن

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28.42 دينار (40.08 دولار).

كما واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 22.1 دينار (31.18 دولار).

في حين بقي سعر جرام الذهب عيار 12 عند 18.95 دينار (26.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.176 ألف دينار (1662 دولارا).

وبلغ سعر الجنية الذهب اليوم في الأردن نحو 265.26 دينار (374.12 دولار).