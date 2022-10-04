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أبو زهري: تصريحات "تراس" تمثل استمرارا لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا

رئيسة وزراء بريطانيا ولابيد
رئيسة وزراء بريطانيا ولابيد

غزة- الرسالة نت

قال القيادي في حركة حماس، الدكتور سامي أبو زهري، إن "تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية أنها مؤيدة للصهيونية، تمثل اصطفافًا مع الاحتلال وعدوان على شعبنا، واستمرارًا لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية التي بدأت منذ وعد بلفور قبل أكثر من 100 عام".

وأضاف أبو زهري في تغريدة نشرها صباح اليوم الثلاثاء على صفحته في موقع "توتير": "مثل هؤلاء الأشخاص الذي يوفرون الغطاء لقتل الأطفال والأبرياء، عار على الإنسانية".

وكانت رئيس الوزراء البريطانية تراس، قد أكدت في كلمة لها خلال حفل أقيم يوم الأحد الماضي، لمجموعة تدعى "أصدقاء إسرائيل المحافظون"، أنها "صهيونية كبيرة".

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستدافع عن الكيان (الإسرائيلي)، ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وتعهدت تراس بأنها ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة و(إسرائيل) من قوة إلى قوة.

 

 

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