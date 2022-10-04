شاهد: أجهزة السلطة تسلم 4 مستوطنات تسللن للبلدة القديمة في نابلس

سلّمت أجهزة أمن السلطة في نابلس، أربع مستوطنات للاحتلال، بعدما تسللن، اليوم الثلاثاء، للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واحتجز عشرات الشبان الفلسطينيين المستوطنات الأربع في مدينة نابلس، فيما سارعت أجهزة أمن السلطة إلى الوصول إليهن وتأمينهن وحمايتهن.

ووفق وسائل الإعلام العبري، فإن أجهزة أمن السلطة تواصلت مباشرة مع القوات الإسرائيلية، وسرعان ما تم تسليمهن سالمات.

بدورها، أعلنت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس أن "أحد الأشخاص قام بإدخال امرأتين، إحداهما تم التأكد من أنها (إسرائيلية) من كفار سابا، وتجولت برفقة أطفالها في البلدة القديمة ".

ولفتت المجموعات إلى أن يقظة "أسود العرين" أدت إلى إلقاء القبض على الجميع، ونقول للاحتلال قاتل الأطفال والنساء نحن لسنا قتلة، ونقول لكل مستوطن غادر طرقات الضفة، لن نتعامل معك مثلما تعاملنا مع هؤلاء الدخيلات، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين".

وكانت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل، قد أظهرت لحظة محاصرة العشرات من الشبان، مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس، قبل أن تتدخل أجهزة السلطة وتسلمهن إلى الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين قوات أمن السلطة والاحتلال "الإسرائيلي"، والتعاون المشترك بينهم في ملاحقة المقاومين والمطاردين بالضفة الغربية، وتوفير الحماية للمستوطنين.

#فيديو| عشرات الشبان يحاصرن مركبة يستقلها 4 مستوطنات في نابلس وأجهزة السلطة تتدخل وتسلمهن إلى الاحتلال pic.twitter.com/FGsYGplgOw — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 4, 2022

يأتي ذلك في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال وأمن السلطة، والتعاون المشترك في ملاحقة المقاومين والمطاردين بالضفة الغربية، وتوفير الحماية للمستوطنين.