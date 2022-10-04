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إشادة (إسرائيلية) بتسليم أجهزة السلطة مستوطنين تسللوا إلى نابلس

أمن السلطة يعيد 4 مستوطنات دخلن البلدة القديمة بنابلس
أمن السلطة يعيد 4 مستوطنات دخلن البلدة القديمة بنابلس

رام الله - الرسالة نت

أشاد مسؤولون أمنيون في حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بتسليم أمن السلطة أربع مستوطنات تسللن، للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول أمني (إسرائيلي) إنه "لولا رد الفعل السريع والحاد من قبل أجهزة امن السلطة لكان الحدث قد انتهى بأربع جثث".

من جانبه أفاد المتحدث باسم الجيش بأن المستوطنات غادروا بأمان برفقة قوات أمن السلطة، مؤكدا أن دخول “المنطقة أ” محظور وخطير على (الإسرائيليين(.

وتسلل، مساء اليوم الثلاثاء، أربع مستوطنات، للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واحتجز عشرات الشبان الفلسطينيين المستوطنات الأربع في مدينة نابلس، فيما سارعت أجهزة أمن السلطة إلى الوصول إليهن وتأمينهن وحمايتهن.

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https://alresalah.ps/p/269212

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