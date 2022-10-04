عائلة المطارد اشتية: سنقوم بخطوات احتجاجية في حال استمرار اعتقال السلطة لمصعب  

أكدت عائلة المطارد للاحتلال مصعب اشتية، أنها أكملت الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية في حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي التابع لسلطة رام الله ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عنه.

وقالت العائلة اشتية في بيان صحفي: " إن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال ابننا المجاهد مصعب لليوم ال 15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطرا حقيقيا على حياته، وبعد قرار المحكمة اليوم بالإفراج عنه".

وحملت العائلة السلطة وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.

وأوضحت أنها استكملت كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالإفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم السلطة.

