الشرطة بغزة: مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات في تبادل لإطلاق النار

أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل تاجر مخدرات، وأحد أصحاب السوابق، خلال مهمة للقبض على الأول.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، أن القتيل الأول "وسيم كمال الأقرع" (37 عامًا)، أحد أخطر تجار المخدرات ومطلوب على ذمة عدة قضايا، ومتسبب بإصابة اثنين من عناصر المكافحة بإطلاق نار خلال مهمة للقبض عليه في (19 أغسطس).

في حين أن القتيل الثاني هو، "نصر سمير الأقرع" (33 عامًا) من أصحاب السوابق.

وأشارت إلى أن المهمة نفذت بناءً على معلومات وتحريات تفيد بتواجد المطلوب المذكور في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة لجلب كمية من المواد المخدرة، حيث قامت قوة شرطية من إدارة مكافحة المخدرات بعمل كمين للمطلوب المذكور مساء اليوم في تلك المنطقة للقبض عليه.

وقالت: عند اقتراب المركبة التي يستقلها المذكور من منطقة الكمين، طلبت القوة الشرطية منه التوقف إلا أنه رفض ذلك، وبادر بإطلاق النار تجاه القوة ما أدى لإصابة أحد أفرادها بجروح متوسطة، فردت القوة بإطلاق النار حيث أصيب ثلاثة أشخاص كانوا بداخل المركبة.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي لاحقًا المذكورين، مشيرةً إلى أن الأجهزة الشرطية المختصة إجراءاتها القانونية في القضية.

وأكدت الشرطة أنها مستمرة بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة، مشددةً أنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار.