لبنان يرسل لأمريكا تعديلات على ترسيم الحدود مع الاحتلال

قدم لبنان مقترحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال.



وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، إنه قدم، لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت، دون الخوض في تفاصيل.



ومضى قائلا إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، مضيفا أنه في حين أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة، فإننا "خلصنا المفاوضات".



وفي حديثه إلى محطة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، قال إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير "خارج الصندوق".



وأضاف بو صعب "بدأنا نحكي عنه كأنه صفقة تجارية".



ويتنقل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بين لبنان و(إسرائيل) منذ عام 2020 في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين (إسرائيل) وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال بو صعب، الثلاثاء، إنه بحسب مسودة الاتفاق، حصل لبنان على جميع المناطق (البلوكات) البحرية التي يعتبرها تابعة له.



وأضاف "لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا".



وأرسل هوكشتاين مسودة اقتراح إلى بيروت الأسبوع الماضي. وبحثها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين.



ويبدو أن المسودة المؤلفة من عشر صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول (إسرائيل) على حصة من الإيرادات.



واقترح مسؤولون لبنانيون علنا دورا لشركة توتال إنرجيز. وقال مصدر مطلع لرويترز إن مسؤولا (إسرائيليا) كبيرا التقى بممثلين للشركة في باريس أول أمس الاثنين.

المصدر: عربي٢١