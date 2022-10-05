مسؤولة بالبرلمان الأوروبي تعتبر أن عقد مجلس الشراكة الأوروبي مكافأة للاحتلال

اعتبرت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماريا آرينا "عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) في السياق الحالي ليس فقط مكافأة للاحتلال (الإسرائيلي) والعنف، ولكنه أيضا قبول بأن (إسرائيل) تواصل العمل مع الإفلات التام من العقاب".

وأضافت آرينا في تصريح صدر عنها، أمس الثلاثاء،"نأسف لعقد هذا المجلس، لأنه من الواضح أن أسس الرغبة في التحرك نحو حل الدولتين لم تتحقق".

وعقدت أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، أول أمس الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج الاتحاد الأوروبي على سياسات (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، ومُعارضته للسياسات الاستيطانية.

المصدر: صحيفة القدس