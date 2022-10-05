قاد باسم كناعنة دراجته الهوائية تسع ساعات من بلدة كفر قرع في الداخل المحتل، قاطعا مسافة تقارب 115 كيلومترا ليصلي في المسجد الأقصى.

وقال كناعنة في مقابلة معه بعد وصوله ساحات الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، "لم يمنعني إغلاق الطرق عن الوصول للأقصى، بل استغليت ذلك لتحقيق حلمي بالسفر عبر الدراجة الهوائية.".