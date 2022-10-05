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بالفيديو: "باسم كناعنة" يقطع 115 كم على دراجته الهوائية للرباط في الأقصى

"باسم كناعنة"
"باسم كناعنة"

القدس- الرسالة نت

قاد باسم كناعنة دراجته الهوائية تسع ساعات من بلدة كفر قرع في الداخل المحتل، قاطعا مسافة تقارب 115 كيلومترا ليصلي في المسجد الأقصى.

وقال كناعنة في مقابلة معه بعد وصوله ساحات الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، "لم يمنعني إغلاق الطرق عن الوصول للأقصى، بل استغليت ذلك لتحقيق حلمي بالسفر عبر الدراجة الهوائية.".

 

 

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