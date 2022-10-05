قائد الشرطة بغزة: سنلاحق تجار المواد المخدرة بكل قوة

قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح: "إننا سنلاحق تجار ومروجي المواد المخدرة بكل قوة وحزم من أجل حماية المجتمع والقضاء على آفة المخدرات".

جاء ذلك خلال تفقد اللواء صلاح للقوات العاملة في الميدان، محذّراً من محاولات إقدام تجار السموم من الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، وزعزعة أمن واستقرار المجتمع.

وتفقد اللواء صلاح أحد مصابي قوات التدخل وحفظ النظام الذي أصيب بجراح خلال تنفيذ مهمة ضبط مطلوبين متهمين بقضايا مخدرات ليلة أمس في محافظة الوسطى.

كما التقى اللواء صلاح بقيادة شرطة محافظة الوسطى, وقيادة شرطة مكافحة المخدرات وقوات التدخل وحفظ النظام، وثمن خلالها جهودهم في حفظ الأمن وتطبيق سيادة القانون، والوقوف سداً منيعاً أمام محاولات العبث بأرواح المواطنين .

وكانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن مقتل تاجر مخدرات، وأحد أصحاب السوابق، خلال مهمة للقبض على الأول.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، أن القتيل الأول "وسيم كمال الأقرع" (37 عامًا)، أحد أخطر تجار المخدرات ومطلوب على ذمة عدة قضايا، ومتسبب بإصابة اثنين من عناصر المكافحة بإطلاق نار خلال مهمة للقبض عليه في (19 أغسطس).

أما القتيل الثاني فيدعى "نصر سمير الأقرع" (33 عامًا) من أصحاب السوابق.

وأشارت إلى أن المهمة نفذت بناءً على معلومات وتحريات تفيد بتواجد المطلوب المذكور في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة لجلب كمية من المواد المخدرة، حيث قامت قوة شرطية من إدارة مكافحة المخدرات بعمل كمين للمطلوب المذكور مساء اليوم في تلك المنطقة للقبض عليه.

وقالت: عند اقتراب المركبة التي يستقلها المذكور من منطقة الكمين، طلبت القوة الشرطية منه التوقف إلا أنه رفض ذلك، وبادر بإطلاق النار تجاه القوة ما أدى لإصابة أحد أفرادها بجروح متوسطة، فردت القوة بإطلاق النار حيث أصيب ثلاثة أشخاص كانوا بداخل المركبة.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن المذكورين توفيا لاحقًا، مشيرةً إلى أن الأجهزة الشرطية المختصة باشرت إجراءاتها القانونية في القضية.

وأكدت الشرطة أنها مستمرة بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة؛ من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها المهلكة، مشددةً أنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار.