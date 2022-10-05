مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر دوري أبطال أوروبا اليوم 5/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، الموافق 5 أكتوبر 2022، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة.

أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، سيسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى استعادة نغمة الانتصارات من خلال مسيرته الأوروبية بعدما توقفت من خلال التعادل 1-1 مع أوساسونا في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل فريق شاختار المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يلتقي لايبزج (بدون نقاط) مع سلتيك (نقطة واحدة) في المباراة الأخرى بالمجموعة.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار اليوم ضمن دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و9:00 بتوقيت مصر و11:00 بتوقيت أبو ظبي.