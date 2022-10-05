القانوع: الاشتباكات الدائرة في نابلس تمثل مفخرة لشعبنا ومقاومته العتيدة

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن الاشتباكات الدائرة في نابلس بين المطارد الثائر سلمان عمران وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح تمثل مفخرة لشعبنا ومقاومته العتيدة.

وقال القانوع في تصريح صحفي: "إن كل محاولات الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة وستفشل في كسر إرادة الشباب الثائر والمقاومين".

وأضاف، "أن الضفة الغربية خزان عظيم للثورة والثوار ولن ينضب حتى دحر الاحتلال".

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في منطقة دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال منزلا للمطارد سلمان عمران.

ووجه المطارد عمران رسالة من قلب الاشتباك لكل الأحرار لدعمه وإسناده في المعركة التي تجري رحاها على أرض بلدة دير الحطب.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل ٢١ عاما، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس.

وذكرت أن ٣ إصابات برصاص قوات الاحتلال نقلت من دير الحطب لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها إصابة حرجة للغاية بالرأس بشكل مباشر، وإصابتان بسيطتان بالكتف.

كما أصيب الصحفيان محمود فوزي ولؤي السمحان خلال تغطية الأحداث في قرية دير الحطب في نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال يتعزيزات عسكرية باتجاه المنزل المحاصر، واقتحمت جرافة عسكرية ساحة المنزل ودمرت أجزاء منه.