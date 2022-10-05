بدران: نؤكد أن المقاومة على عهدها في الدّفاع عن شعبنا ومقدساتنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن المقاومة على عهدها في الدّفاع عن شعبنا ومقدساتنا، ولن تخذل الأبطال الذين يقبعون في سجون الاحتلال.

وقال بدران في تصريح صحفي: "إن المقاومة كانت وستبقى على الدوام هي أمل شعبنا وأمتنا في التصدّي للعدو الصهيوني المجرم، وردعه عن مواصلة العدوان على شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، حتّى تحرير الأرض والأسرى والمسرى".

وتوجه بالتحيَّة للمجاهد البطل سلمان عمران وللمقاومين الأبطال، الذين أبدعوا في التصدّي لقوات الاحتلال ومستوطنيه، والاشتباك في دير الحطب الصامدة، حيث استشهد الشاب علاء زغل وأصيب آخرون.