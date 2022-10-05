الاحتلال يعترف بإصابة جنديين باشتباك مسلحٍ في نابلس

اعترف جيش الاحتلال (الاسرائيلي)، مساء الأربعاء، بإصابة اثنين من جنوده بجراحٍ مختلفة خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت مع المقاوم سلمان عمران في بيتًا كان يتحصن فيه بدير الحطب شرق نابلس اليوم.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن جنديين(إسرائيلين) أصيبا بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار اليوم في دير الحطب شرق نابلس.

وتنسب سلطات الاحتلال للمقاوم عمران، الانتماء لمجموعة عرين الأسود والمشاركة في عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال المطارد سلمان عمران بعد نفاد ذخيرته خلال الاشتباكات، وشروع جرافات عسكرية بهدم جدران المنزل المحاصر.

وقال المطارد للاحتلال سلمان عمران خلال رسالة صوتية سجلها أثناء محاصرته: "احنا واقعين بين احتلالين وهم الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن ينسينا أرضنا وأجهزة أمن السلطة".

واستشهد علاء ناصر أحمد زغل (21 عامًا)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في رأسه، فيما أصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق، واعتقل آخر ببلدة دير الحطب شرق نابلس.