إصابة جنديين (إسرائيليين) في 22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نار، أدت إلى إصابة جنديين (إسرائيليين).

وأصيب جنديان إسرائيليان في اشتباكات مسلحة استمرت لساعات، خلال محاصرة المقاوم سلمان عمران، واعتقاله بعد نفاد ذخيرته، في قرية دير الحطب شرق نابلس.

واستشهد خلال الاشتباكات الشاب علاء ناصر زغل ٢١ عاما متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، فيما أصيب آخرون بينهم صحفيون.

وشهدت نابلس عمليتي إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال على دوار سالم، وصوب حاجز بيت فوريك في نابلس، كما استهدف المقاومون حاجز الجلمة في جنين بعبوات محلية الصنع.

ورشق الشبان الثائر في القدس قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، واستهدفوا مركز قوات الاحتلال في صور باهر ما أدى أدى لاحتراقه.

واندلعت مواجهات في 13 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وسلفيت ونابلس وجنين والخليل، رشق خلال الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل (إسرائيلي) واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.