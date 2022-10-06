قرر الأسرى الفلسطينيون في سجن "عوفر" (الإسرائيلي)، صباح اليوم الخميس، إرجاع وجبات الطعام، وذلك تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن "900 أسير في سجن عوفر أرجعوا وجبات الطعام، إسناداً وتضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين".

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضمن باكورة خطوات الحركة الأسيرة لإسناد الأسرى الإداريين، وهدفها إشعار إدارة سجون الاحتلال بأن الحركة الأسيرة لن تترك الأسرى الإداريين وحدهم في معركتهم.

ويخوض نحو ثلاثين أسيراً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، رفضاً لسياسة اعتقالهم الإداري ودون توجيه تهمة بحقهم.

وتهدد دفعة جديدة من الأسرى الإداريين بالانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري.

وعزلت قوات الاحتلال 28 أسيراً من المضربين عن الطعام في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل الأسير الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والأسير غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 أسيراً بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".