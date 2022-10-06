الأردن: الممارسات الاستفزازية بالأقصى لن تقدم ولن تؤخر في هويته

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية محمد الخلايلة أن الممارسات (الإسرائيلية) الاستفزازية لمشاعر المسلمين في المسجد الأقصى المبارك لن تقدم ولن تؤخر في هويته.

وأوضح الخلايلة في تصريح صحفي أن وزارته تتابع بغضب شديد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والممارسات الاستفزازية التي يقومون بها كذلك في المقابر الاسلامية المحاذية للمسجد، باعتبارها وقفًا إسلاميًا خالصًا".

وبيّن أن هذه الاقتحامات تحدث تحت حماية شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) في استمرار لحالة الانتهاكات المرفوضة والمدانة".

وأشار الخلايلة إلى أن الأردن بوصايته الهاشمية والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني في المسجد الأقصى مكانًا وزمانًا، وأن حقهم هذا نابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.