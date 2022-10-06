"التنمية" تعلن موعد صرف الدفعة الجديدة لشيكات الشؤون الاجتماعية

أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أنه لم يتم حجب أسر من مخصصات التنمية الاجتماعية التي تصرف اليوم لحوالي 80 ألف أسرة من قطاع غزة.

وقالت الكحلوت: "إن هناك دفعة أخرى لمستفيدي التنمية الاجتماعية نهاية العام او بداية العام الجديد".

وأضافت "هناك أسر تم تحويلها لفترة مؤقتة من برنامج مخصصات الشئون لبرنامج المساعدات الحساسة للأطفال وعددهم حوالي 1143 أسرة بدأت من الشهر الماضي وستستمر لمدة 5 شهور وهذا البرنامج أفضل من شك الشؤون، وفور انتهاء البرنامج سيتم إعادتهم".

وأوضحت أن الأسر التي حصلت على تصاريح عمل في الداخل المحتل لم يتم استثناؤها ويمكنهم استلام مخصصاتهم من البنوك.

وبيّنت أنه بعد الانتهاء من صرف مخصصات التنمية سيتم فتح البرنامج والنظر في كل الملفات المدققة والتي تنتظر في قوائم الوزارة وبحاجة الى رقم مالي من وزارة المالية، أما التسجيل الجديد في حال تم فتح البرنامج سنعلن عنه عبر وسائل الإعلام.