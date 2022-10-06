غوارديولا يصدم ريال مدريد ويحسم جدل الشرط الجزائي في عقد هالاند

نفى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، التقارير التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد إيرلينج هالاند، وذلك بعدما شاهد نجم الهجوم يسجل هدفين جديدين للفريق في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على كوبنهاجن 5 / 0، أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن جوارديولا قام باستبدال هالاند بين شوطي مباراة كوبنهاجن بعد أن سجل هدفيه ال18 وال19 لمانشستر سيتي هذا الموسم.

وبدأ اليوم بوجود تقارير في إسبانيا بأن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يمنح ريال مدريد حق التعاقد معه في عام 2024، ولكن جوارديولا قال إن هذا الأمر غير صحيح.

وتابع جوارديولا: "هذا غير صحيح. لا يوجد لديه شرط جزائي يمكن ريال مدريد أو أي ناد من التعاقد معه".

وأضاف: "الشائعات والأشخاص يتحدثون، ولا يمكننا التحكم في هذا. أقلق دائما بشأن الأمور التي يمكننا التحكم فيها".

وأكد: "المهم هو أنه تأقلم بشكل جيد للغاية، لدينا شعور بأنه سعيد هنا. سنحاول جعله وكل الذين يودون البقاء سعداء".

وأردف: "في المستقبل، لا أحد يعلم، ولكنه سعيد، استقر بشكل ممتاز، إنه محبوب بشدة وهذا هو أهم شيء".