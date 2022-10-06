عشرات الضحايا بإطلاق نار جماعي داخل مركز رعاية أطفال في تايلند

أفاد المتحدث باسم الشرطة التايلندية بمقتل 34 شخصًا على الأقل -بينهم 22 طفلًا-، في إطلاق نار جماعي داخل مركز للرعاية النهارية للأطفال في أحد أقاليم شمال شرق البلاد.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ: "إن الهجوم وقع في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم -وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا- قتل عائلته وانتحر".

وأظهرت لقطات أولى الصور من موقع حادث إطلاق النار، حالة الذعر والانهيار بين أهالي الضحايا وسط استنفار أمني واسع في المكان.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 31 شخصًا، فيما قال متحدث باسم الحكومة: "إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ويعد معدل حيازة الأسلحة في تايلند مرتفعًا مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

وتعتبر حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلند، لكن في عام 2020 قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصًا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.