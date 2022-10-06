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قائمة الأطباق النباتية حول العالم.. وجبات عربية تتصدر

وكالات- الرسالة نت

تصدرت الأطباق العربية قائمة الأطباق النباتية المفضلة في العالم، وفق استبيان أجراه موقع "TasteAtlas" المختص بالأطباق الشعبية والتقليدية في العالم بمناسبة اليوم العالمي للنباتيين.

وجاءت المحمرة السورية في أول القائمة كأفضل طبق نباتي في العالم، تلتها لاحقا مجموعة من الأطباق التقليدية المعروفة في لبنان والأردن وفلسطين، والتي صنفها الموقع كـ"أطباق لبنانية"، مثل "الحمص" والفتوش" و"البابا غنوج" و"الفلافل"، فضلا عن طبق "الشكشوكة" التونسية، المعروف في أغلب البلدان العربية.

ونسبت القائمة طبق "ساندويش صبيح" العراقي المعروف، إلى الاحتلال الإسرائيلي وحمل اسم "sabich".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصنيفات موقع "TasteAtlas"، حيث طالب أحدهم بإضافة العلم الجزائري إلى جانب العلم التونسي بخصوص طبق "الشكشوكة"، مشيرين إلى وجود نسخة أخرى من الشكشوكة في تركيا.

المصدر: عربي21

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https://alresalah.ps/p/269330

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