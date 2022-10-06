عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح شمال تايلاند

لقى 35 شخصا على الاقل مصرعهم اليوم الخميس فى اطلاق نار مكثف فى مركز للرعاية النهارية للاطفال فى اقليم شمال شرقى تايلاند ، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن من بين الضحايا أطفال وبالغون ، مضيفة أن المسلح كان ضابط شرطة سابقًا وأن البحث جارياً عنه.

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني.

ويعتبر معدل حيازة الأسلحة في تايلاند مرتفعا مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

وحوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلاند، لكن في عام 2020 قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.

المصدر: عربي21