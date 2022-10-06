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5 مباريات عصر الجمعة .. قمة في الممتازة ومواجهات صعبة في الأولى

الرسالة نت

تنطلق عصر الجمعة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام بدرجاته الممتازة والأولى والثانية.

وفي دوري الممتازة يستضيف شباب جباليا (الثامن 4 نقاط)، اتحاد الشجاعية (الثاني 10 نقاط)، في مباراة يسعى فيها الثوار للتعويض والتقدم، بينما يسعى الشجاعية لفك العقدة وكسر سلسلة التعادلات مع شباب جباليا.

وتقام مواجهتان قويتان في الدرجة الأولى تجمع المباراة الأولى خدمات البريج (الأول 10 نقاط)، مع خدمات خانيونس (الثالث 7 نقاط)، فيما تجمع المباراة الثانية فريق الجلاء (الثاني عشر بدون نقاط) مع الأقصى (الحادي عشر بنقطتان).

وفي الدرجة الثانية يلتقي جماعي رفح مع الاستقلال على ملعب رفح. والوفاق مع الرضوان على ملعب بيت لاهيا.

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