غياب مفاجئ لبنزيما عن تدريبات ريال مدريد

غاب الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني اليوم، الجمعة، قبل مواجهة خيتافي غدا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني هذا الموسم.

أوضحت بعض التقارير الإسبانية والتي نقلتها صحيفة "آس" أن بنزيما يعاني من حمل زائد بسيط على المستوى البدني، ولن يلعب غدا ضد خيتافي حتى يكون جاهزا لمعترك الأسبوع المقبل والذي سيشهد مواجهة ضد شاختار في دور المجموعات بدوري الأبطال، وكذلك مواجهة ضد برشلونة في كلاسيكو الليجا.

الصحيفة أشارت إلى أن بنزيما ليس مصابا، وتمت إراحته فقط من تدريبات اليوم ليكون جاهزا لمواجهتي شاختار وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والليجا هذا الموسم.

الريال يحتل الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، حيث خاض 7 مباريات، فاز في 6 وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل 18 هدفا وساتقبل 7 أهداف.