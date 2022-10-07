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كاريكاتير
محافظ نابلس يسيئ لأمهات الشهداء
07 أكتوبر 2022 . الساعة: 06:05 م
غزة- الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269374
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