طه: محاولات الاحتلال للاستيلاء على تراثنا لن تفلح في تغيير هويتنا الوطنية

أكد المتحدث باسم حركة " حماس " جهاد طه ‬أنَّ محاولات الاحتلال الصهيوني للاستيلاء على الإرث والتراث الفلسطيني الذي تزخر به فلسطين التاريخية، ونسبتها إليه، هي جزءٌ من حربه المسعورة على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وقال طه في يوم الثرات الفلسطيني، إن الاحتلال لن يفلح في طمس أو تغيير هُويتنا الوطنية الفلسطينية، الضاربة جذورها في التاريخ.

وأوضح أن التراث الفلسطيني إرثٌ عميق متصل بتاريخ أرضنا وشعبنا وحضارتنا، والمرتبطة بعقيدته وهُويته الوطنية ونضاله المتجذر والمستمر.

ونوه طه بأن شعبنا سيبقى محافظاً على تراثه معتزاً به، مدافعاً عنه، متصدياً لكل محاولات سرقته أو طمسه أو تغييره، حتّى زوال هذا الاحتلال الغاشم عن أرضنا.