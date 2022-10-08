الطقس: أجواء خريفية غائمة واحتمالية سقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم السبت، خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا، وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ليوم غدٍ الأحد، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاثنين المقبل، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.