برشلونة يضع عينه على صفقة جديدة

يسعى برشلونة للتعاقد مع ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وينتهي عقد دالوت مع الشياطين الحمر، الصيف المقبل، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حاول التعاقد مع دالوت، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وعرض إجراء مبادلة مع سيرجينو دست.

لكن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، تمسك بالظهير البرتغالي في ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة اتصل بممثلي دالوت مجددًا، في الفترة الأخيرة، وأبلغهم باهتمامه.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد سيفعل بند التمديد في عقد اللاعب، بشكل مؤكد، لكن البارسا مستعد لدفع الأموال من أجل حسم الصفقة، الصيف المقبل.

وذكرت "سبورت" أن دالوت تفاوض أيضًا مع يوفنتوس وميلان، لكن نجم مانشستر يونايتد يفضل الانتقال إلى برشلونة، إذا غادر صفوف الشياطين الحمر، لأنه يرى أن لدى البلوجرانا مشروع رائع.