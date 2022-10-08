اعتدت أجهزة السلطة، اليوم السبت، على الشيخ مجاهد نوفل في مدينة قلقيلية، ومنعت رفع رايات حماس خلال جنازة الشهيد عادل دواود.

واعتدت أجهز السلطة على الشيخ نوفل، خلال مشاركته في جنازة الشهيد، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس.

وأصيب الشيخ نوفل، بجراح طفيفة إثر اعتداء أجهزة السلطة عليه، فيما اعتدت أيضا على المحرر أنس مالك داود، وأصابته بعدة طعنات، على أيدي عناصر من حركة فتح، بعد رفعه راية حماس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزل عائلته، التي ألقت نظرة الوداع الأخير على جثمانه، إلى مسجد المدينة القديم، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة.