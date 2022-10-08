المدرب الأقرب لتولي تدريب الصداقة

ذكرت مصادر مقربة من نادي الصداقة أن مجلس الإدارة قبل استقالة المدرب عماد هاشم بعد خسارة الفريق أمام شباب رفح في الحولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقالت المصادر إن المدرب محمود عواد هو الأقرب لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، في محاولة لتدارك الموقف بعد استمرار سوء النتائج في الدوري.

وسيكمل مجلس الإدارة إتمام اتفاقه مع المدرب عواد خلال الساعات القادمة لبدء العمل والتحضير للمواجهة القادمة أمام شباب خانيونس الجمعة القادم.

وعانى الصداقة من سوء النتائج منذ بداية الموسم بعدما احتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات وخسارتين دون أن يحقق أي فوز.