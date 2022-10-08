حماس: عملية القدس ردٌ على جرائم الاحتلال وتدنيس الأقصى

باركت حركة "حماس" عمليات المقاومة المستمرة في الضفة المحتلة، والتي توّجت الليلة بعملية جريئة ضد جنود العدو على حاجز شعفاط في القدس المحتلة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، وصل الـ"الرسالة نت"، مساء السبت، أنّ جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، وضد أبناء شعبنا أمس واليوم في جنين ورام الله وقلقيلية، لن تبقى دون رد، وأنّ رصاص الأحرار يعرف طريقه نحو أهداف الاحتلال المنتشرة.

وقالت :"إنّ عملية القدس تأتي اليوم في ذكرى عملية الشهيد الحاج مصباح أبو صبيح الذي عاش مرابطاً في الأقصى واستشهد مدافعاً عن القدس، وأنار للأجيال من بعده طريق الحق والمقاومة والحرية".

وأصيب ثلاثة من جنود الاحتلال اثنين بحالة خطيرة، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار بطولية على حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذون بسلام.

