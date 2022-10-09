كفر ياسيف: تظاهرة احتجاجية ضد مصادرة الأراضي لصالح شارع 6

تظاهر العشرات من أهالي كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة المكر مساء السبت، ضد مخطط مصادرة الأراضي لصالح مسار شارع 6 المقترح والذي يستهدف الاستيلاء على الأراضي الخاصة.

ونظمت التظاهرة على دوار الحمامة في كفر ياسيف، بدعوة من مجلسي كفر ياسيف وأبو سنان ولجنة متضرري مخطط شارع 6.

وجاءت التظاهرة بعد تقديم الاعتراضات القانونية على مسار شارع 6 المقترح والمطالبة بإزاحته إلى الغرب وإقامته على ما تسمى "أراضي الدولة".

ورفع المتظاهرون لافتات رافضة للمخطط حيث كتب على بعض منها "تخطيطكم ظالم"، "شارع 6 ينهب أكثر من 1300 دونم من أراضينا"، "انقلوا مخطط شارع 6 إلى أراضي الدولة غربي قرانا".

وبحسب خرائط المخطط، فإن شارع 6 سيقتطع مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لمواطنين من القرى المذكورة، والذين يرفضون جملة وتفصيلا اختراق أراضيهم، ويطالبون بتبني المخطط الجديد الذي أعده بروفيسور، يوسف جبارين، والذي بموجبه يتم نقل المخطط إلى الجهة الغربية للأراضي وتنفيذه على ما تسمى "أراضي الدولة"، وعدم التسبب بالضرر لأصحاب الأراضي العرب.

وقال رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، شادي شويري، إن "النضال ضد هذا المخطط الديناصوري لا بد أن يتواصل، هذا ليس شارعا عاديا إذ أننا نتحدث عن شارع بعرض 300 متر ويقتطع آلاف الدونمات من أصحابها العرب من سكان جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان".

وأكد "نحن ضد هذا المسار الذي خطط في الشارع، ومن ينظر إلى التخطيط يعرف أن كل تعرج فيه يهدف إلى اقتطاع ما تبقى من أراض عربية كما حدث ويحدث على طوال تاريخ البلاد، والتي يسيطر فيها الفكر الصهيوني أقل ما يمكن من العرب على أقل ما يمكن من الأرض".

وشدد على أننا "لن نقبل هذا الواقع ولن نقبل تعويضنا ماليا مقابل الأرض، إنما نريد أرضنا وليكن هذا الشارع الذي يخدم جميع سكان البلاد على أراضي الدولة، ونحن قدمنا تخطيطا بديلا من خلاله يمكن للشارع أن يمر بأراضي الدولة وهو بذلك يكون أسهل مروريا وأقل تكلفة للإنشاء، ونحن نسير بمسارين أحدهما قانوني عبر تقديم الاعتراض والآخر شعبي لرفض المسار".

وختم شويري بالقول "نحن نعرف أن من يقف وراء التخطيط لا يهمه قضية تكلفة الإنشاء أو المرور وإنما الهدف الأساسي هو السيطرة على الأرض لفكر أقل ما يمكن من العرب على أقل ما يمكن من الأرض".