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^200 مثال: غزة العزة

الزراعة: غزة انتجت 10 آلاف طن من البلح هذا العام

الرسالة نت - أحمد أبو قمر

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، إن إنتاج هذا العام من البلح يقدّر بـ 10 آلاف طن، ويسيطر صنف الحياني على نسبة 90% منه.

وأوضح أن نوعية البلح في قطاع غزة يجعل من الصعب إنتاج التمور منه "ولكن يتم الاستفادة منها في الرطب".

وقال البسيوني في حديث لـ "الرسالة نت" إن هناك 8500 دونم مساحة مثمرة من النخيل، حيث ينتج الدونم الواحد 200 كيلو بلح".

وأضاف البسيوني: "نعمل حاليا على زراعة أصناف جديدة في غزة لتعزيز قطاع النخيل".

وعانى مزارعو النخيل في الأعوام الأخيرة مما يعرف بـ"سوسة النخيل الحمراء" التي تسببت في تلف كثير من الأشجار بعضها مُعمِر ما جعل المساحات تتراجع، ويعزف الكثيرون عن زراعته.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269451

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