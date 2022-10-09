بالفيديو| لقطات تظهر جرأة وبطولة منفذ عملية حاجز شعفاط النوعية

وثقت لقطات مصورة لحظة تنفيذ فدائي فلسطيني عملية حاجز شعفاط الفدائية التي أودت بعدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأظهر الفيديو لحظة وصول الفدائي للحاجز، واقترابه من تجمع لجنود الاحتلال، قبل أن يطلق الرصاص من مسدسه من نقطة صفر.

ووفق الفيديو فقد وجه منفذ العملية المسدس لرأس المجندة في البداية، وأطلق الرصاص عليها قبل أن يردي جنود الاحتلال على الحاجز.

وظهرت جرأة منفذ العملية من خلاله تنفذيها بهدوء وتكرار إطلاق الرصاص للتأكد من إصابة الجنود.

في المقابل وثقت المشاهد خوف وجبن جنود الاحتلال الذين هرب معظمهم من أمام الفدائي الفلسطيني، واختبأ عدد منهم خلف الجدران.

وتمكن الفدائي من الانسحاب من الحاجز بعد تنفيذه العملية تاركاً خلفه جنود الاحتلال بين قتيل وجريح ومرتعب.

وقتل في العملية مجندة من جيش الاحتلال وأصيب آخرون، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحثاُ عن المنفذ.