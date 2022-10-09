نجم ميلان يصدم ريال مدريد

وجه لاعب ميلان، صدمة لريال مدريد، بشأن إمكانية عودته إلى الميرنجي في الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة الإسباني إبراهيم دياز إلى ميلان، من ريال مدريد في الصيف المقبل، مع إمكانية الشراء مقابل 22 مليون يورو.

بينما يملك ريال مدريد حق إعاة الشراء نظير 27 مليون يورو.

وسئل دياز عن مستقبله بين العودة إلى ريال مدريد أو الاستمرار مع ميلان، ورد في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه ب"تويتر": "سعيد جدا هنا مع ميلان، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وكان دياز قد أحرز هدفا مميزا لميلان خلال الفوز على يوفنتوس بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

يذكر أن دياز خسر مكانه في التشكيلة الأساسية لميلان هذا الموسم، لحساب البلجيكي شارل دي كيتيلاري.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يسعى لاستعادة دياز في الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل لماركو أسينسيو.