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بث مباشر مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 9 أكتوبر

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 9 أكتوبر
بث مباشر مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 9 أكتوبر

الرسالة نت

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 9 أكتوبر ، وتعد المباراة بالمهمة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ستقام على ملعب "كامب نو" ، حيث سيكون سيلتا فيجو ضيف برشلونة، الذين يتطلع بسرعة لتعويض الخسارة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

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موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ويستضيف ملعب "كامب نو" مباراة مهمة في الجولة الثامنة من الدوري حيث يحل فيها سيلتا فيجو ضيفًا على برشلونة الذي يسعى لتدارك خسارة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا سريعًا.

وموعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2022-23 هو يوم الأحد 9 أكتوبر 2022، على ملعب "كامب نو".

توقيت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو عبر شاشتها.


فريق برشلونة

ويتطلع برشلونة إلى مواصلة ترتيب الدوري الإسباني أمام غريمه ريال مدريد ، الذي تقدم بفارق الأهداف في الجولة الأخيرة ، مستفيدًا من تعثر ريال مدريد بالتعادل مع أوساسونا.

أما برشلونة فقد فاز في الجولة الأخيرة بفضل هدف نظيف على ريال مايوركا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي.

لكن الفريق الكتالوني عانى من هزيمة مخيبة للآمال أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ، أيضا 1-0 ، لإحباط مسيرة المدرب تشافي هيرنانديز في البطولة التي يطمح لرد الجميل للفريق الكتالوني.
 

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