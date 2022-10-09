لاعب من غزة يستجدي الأندية لعلاجه

وصل لاعبي كرة القدم في غزة لحالة استجداء أنديتهم للوقوف بجانبهم في مرحلة العلاج والتعافي من الإصابات التي تلاحق بعضهم في مسيرتهم الكروية.

ويعتبر اللاعب حازم ثابت أحد ضحايا الإصابات التي أجبرته على اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد استمرار معاناته من الإصابة التي تلقاها مع نادي المشتل الموسم الماضي.

وتطورت إصابة اللاعب ثابت بشكل تدريجي حتى أنه أصبح يعاني من صعوبة في المشي بشكل طبيعي بعد أن عاش فترة طويلة على المسكنات.

وناشد اللاعب ثابت المسؤولين في الأندية التي لعب لها بالتدخل لعلاجه ليعود لممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وأطلق الكثير من لاعبي غزة حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة دعم مع اللاعب ثابت مطالبين جميع المسؤولين بالتدخل لعلاجه وحماية اللاعبين من إصابات الملاعب التي قد تبعدهم عن الملاعب قسراً.