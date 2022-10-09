بث مباشرة مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر ، ويتجه أنظار وعشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب الإمارات الذي سيستضيف مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بمسيرة رائعة تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا ، الذي يملك 21 نقطة في 8 مباريات ، فاز فيها بـ7 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط "هنا"

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم

حيث من المقرر وستقام مباراة أرسنال وليفربول، مساء اليوم الأحد 9-10-2022، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

توقيت مباراة مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستذاع مباراة آرسنال وليفربول عبر شاشتها.



اقرأ أيضًا .. يلا شوت مباراة ليفربول اليوم ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 9 أكتوبر