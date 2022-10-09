محامي المختطف مصعب اشتيه يكشف عن ظروفه الصحية الخطيرة

كـشف مصطفى شتات، محامي المختطف لدى أجهزة السلطة الأمنية مصعب اشتية، أن موكله يعاني من وضع صحي خطير.

وقال شتات، مساء الأحد، إنه بعد زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المعتقل مصعب اشتية قبل قليل، فقد تأكدّت شكوكنا، حيث يُعاني مصعب من وضع صحي خطير ومُقلق".

وأضاف المحامي: أن "مصعب مضرب عن الطعام والدواء منذ أيام ويُهدد بالإضراب عن الماء رفضاً لاستمرار اعتقاله رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه".

وكان شتات قد كشف للرسالة نت، صباح الأحد، عن نقل مصعب أمس إلى مستشفى أريحا بتكتم كامل من أجهزة السلطة.

وقال شتات في حديث لـ "الرسالة نت" إن هناك تخوف "ومعلومات لم نتأكد منها" بأن مصعب تعرض للتعذيب الشديد وهو ما استدعى نقله للمستشفى.

وأوضح أن السلطة ترفض زيارة أهله أو حتى لقاء محاميه منذ اختطافه في 20 سبتمبر الماضي، وهو ما أثار موجة من المظاهرات في مدينة نابلس.

وكشف شتات عن بلاغ سيتم تقديمه اليوم للمحكمة الإدارة في رام الله ضد محافظ نابلس، والذي برّر اختطاف مصعب ويرفض الافراج عنه أو حتى تقديمه للمحاكمة.

وأعلن المطارد اشتية، اضرابه عن الطعام منذ اللحظات الأولى لاختطافه، وهو ما ينذر بخطورة وضعه الصحي بعد قرابة 20 يوما على اضرابه.