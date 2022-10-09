موعد نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022 ، ينتظر الطلاب في ليبيا موعد إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة التي ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، للتحقق من مستقبل أبنائهم ومعرفة الكلية التي سيلتحقون بها ، خاصة منذ العام الدراسي. يقترب بسرعة.

وعشرات الآلاف من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الماضي 2022/2021 وينتظرون معرفة موعد نشر النتيجة، يبحثون على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وعلى موقع نظام الامتحانات، من أجل التحقق من مستقبلهم الأكاديمي ومعرفة الكلية التي سينضمون إليها في العام الدراسي القادم.

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022 ، بضع ساعات وسيتم رفع النتيجة عبر موقع نظام الامتحانات ، الموقع الرسمي للوزارة ، والذي من خلاله يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب ، وكان وزير التربية والتعليم قد صرح بأن جميع خطوات التصحيح قد اكتملت بالكامل، وفي الساعات القليلة القادمة سيتم تحميله من خلال المواقع المعتمدة.

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية على فيسبوك، دعوته لوسائل الإعلام والصفحتين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لشرح تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، بمقر الوزارة. في منطقة الهاني، وقالت الوزارة ان النتيجة ستكون يوم الاثنين 10 اكتوبر الساعة العاشرة صباحا.

وكانت الوزارة قد أعلنت نتائج الشهادة الثانوية العامة الليبية للطلاب الليبيين خارج ليبيا في 31 دولة والبالغة 775 طالبا وطالبة.٪ والآن نتائج الطلاب الليبيين داخل ليبيا في دورات علاجية وعددها ، حسب احصائية وزارة التربية والتعليم 112956 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

كيفية البحث عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول مباشراً على رابط منظومة الامتحانات الليبية.

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الثانوي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام ” رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.