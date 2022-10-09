خدمات رفح يشعر بالدلال وسعادة غامرة للهلال والأهلي يكسب موقعة القتال

استعاد خدمات رفح صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه الهام على شباب الزوايدة (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

سجل هدف الخدمات، محمد الجرمي 55، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الزوايدة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

شباب خانيونس 0 × 1 الهلال

عاد الهلال بفوز مهم وقاتل على حساب شباب خانيونس (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

سجل هدف الهلال القاتل محمد عبيد في الدقيقة (90)، لبرفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد شباب خانيونس عند 5 نقاط في المركز السابع.

اتحاد بيت حانون 0 × 0 اتحاد خانيونس

واصل اتحاد بيت حانون وضيفه اتحاد خانيونس تراجعهما في النتائج بعدما تعادلا سلباً في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

ورفع التعادل رصيد بيت حانون عند 7 نقاط وبقي في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد اتحاد خانيونس إلى 5 نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

حقق أهلي غزة فوزًا كبيراً على نماء (5-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

الفوز رفع رصيد الأهلي عند 10 نقاط وصعد للمركز الأول في الصدارة المشتركة مع خدمات البريج وخدمات خانيونس، فيما تجمد رصيد نماء عند 7 نقاط في المركز الخامس.

دوري الدرجة الثانية

وانتصر اليرموك على الزيتون بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الزيتون عند 3 نقاط في المركز السادس.

وفي فرع الوسطى والجنوب انتصر خدمات دير البلح على القادسية (2-1)، فيما احتكم الرباط والصلاح للتعادل السلبي.

جدول ترتيب الدوري الممتاز





جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى





جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية





