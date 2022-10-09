وزير الصحة اللبناني: تراجع مستوى الخدمات عرّضنا لوباء الكوليرا

قال فراس الأبيض، وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، إن هناك تخوفات من تراجع مستوى تقديم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني والنازحين، مما أدى إلى التعرض لوباء الكوليرا الذي لم تشهده البلاد منذ سنوات.

وأضاف الأبيض في تصريحات صحفية الأربعاء، "أن الأخطار تتعدى الأوبئة إلى التأثير على الصحة العامة، موضحًا أن الأزمة ليست في التجهيزات بقدر توفير الماء الصالح للشرب".

يوم الأربعاء الماضي سجل أول إصابة بمرض الكوليرا بمحافظة عكار الشمالية، في وقت تشهد فيه سوريا المجاورة انتشارًا للمرض الذي أودى بحياة نحو 40 شخصًا حتى الآن.