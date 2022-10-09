استقالة مدرب جديد في الدوري الممتاز

أعلن المدرب محمد أبو حبيب المدير الفني لنادي شباب خانيونس استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الهلال بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وسيعقد مجلس إدارة نادي شباب خانيونس اجتماعاً طارئاً غداً لبحث قبول الاستقالة أو تجديد الثقة في الجهاز الفني لمواصلة المشوار مع الفريق في الموسم الحالي.

ويعتبر أبو حبيب المدرب الثاني الذي يستقيل في الدوري الممتاز بعد 24 ساعة على استقالة عماد هاشم من تدريب الصداقة.

ويحتل شباب خانيونس المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين.