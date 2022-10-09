كشف تحقيق "إسرائيلي" أولي، تفاصيل عملية الليلة الماضية، على حاجز شعفاط، والذي قتل خلاله المجندة الإسرائيلية نوا لازار.

وذكر التحقيق، أن المنفذ تمكن من إطلاق ثماني رصاصات على الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يقفون أمامه على بعد أمتار قليلة. بعد أن نزل من السيارة وسط الحاجز - دون أن يتمكن أحد من إطلاق النار عليه، ثم بدأ بالانسحاب مشياً على الأقدام سالماً باتجاه مخيم شعفاط القريب، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتقدر المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" أن منفذ العملية كان مقتنعًا بأن الحادثة ستنتهي بوفاته، ولم يكن مستعدًا للانسحاب حيًا.

ويُظهر التحقيق أيضًا أن الهجوم كان أثناء تغيير المناوبة على الحاجز، هو وقت يعتبر نقطة ضعف تشغيلية في أي وقت وفي أي قطاع، وبالتالي يتطلب مزيدًا من اليقظة والغطاء.

وقال التقرير: "يبدو أنه سيتم إبعاد بعض القادة على الأقل في الساحة، بما في ذلك قوة من الجيش "الإسرائيلي" من مواقعهم

وعلى الرغم من أن المجندة القتيلة هي من جنود الجيش "الإسرائيلي"، إلا أن التحقيق يجري من قبل شرطة القدس، المسؤولة بشكل كامل عن الحاجز.

في غضون ذلك، تتواصل مطاردة منفذ العملية الذي تمكن من إطلاق النار حتى قتل الرقيب لازار، وحارس الأمن الذي أصيب بجروح خطيرة.

وعلى إثر، شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم شعفاط وبيت حنينا ووعناتا.

وبعد ظهر اليوم، وصل رئيس جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، لزيارة موقع العملية. وخلال زيارته تحدث رئيس الأركان مع القادة في القطاع وتحدث مع قادة وجنود السرية "ب" في المنطقة.

وقال كوتشافي إن كتيبة إيريز، التي خدم فيها الرقيب الراحل نوا لازار، تشكل خط دفاعنا الأول إلى جانب الوحدات القتالية الإضافية وقوات الأمن. على نهج يومي".

وأضاف: "لقد التقينا في ظل ظروف مؤلمة، وسيتعين علينا التعلم من الحادثة واستخلاص الدروس لمنع وقوع حوادث من هذا النوع - هذه مسؤوليتنا وسنفعلها بأعمق الطرق".

كما شارك في الزيارة رئيس شعبة الأفراد في الجيش العقيد يانيف أسور، وقائد منطقة القدس اللواء دورون تورجمان، وقائد الحرس الفريق أمير كوهين، وقائد الشرطة العسكرية المقدم أفيشاي، وقادة آخرون.

المصدر: عكا